«Майами — не мое место»: Месси рассказал, где завершит карьеру и будет жить после футбола. Не в Аргентине!
Аргентинский журналист Янина Латорре, близкий к семье Лионеля Месси, поделился его планами на будущее после окончания контракта с «Интер Майами».
По словам Латорре, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» собирается завершить игровую карьеру в клубе МЛС, а затем вернуться в Европу, чтобы жить в Барселоне.
«Месси сказал мне, что, завершив карьеру в «Интер Майами», он вернется жить в Барселону. Я спросил его: «Ты не останешься в Майами?» На что он ответил: «Нет, нет, Майами — не мое место. Мое место — Барселона»», — рассказал Латорре.
Несмотря на поражение в плей-офф в 2024 году, Месси все еще намерен побороться за титул чемпиона МЛС до истечения контракта в 2025 году. А президент клуба Хорхе Мас также подтвердил, что рассчитывает на аргентинца в сезоне 2026 года.
Барселона навсегда останется особым местом для Месси. Здесь он построил карьеру, забив 672 мяча, завоевав 10 чемпионских титулов Ла Лиги и 4 Кубка Лиги чемпионов.
И ,естественно,тогда немного и о Роналду. Он сейчас строит очень дорогой особняк в Португалии. пишут,что строительство вышло в три раза дороже, чем планировалось. И,видимо,друзей у Рона нет,раз никто не зовёт его во Флориду или Лос-Анжелес...
В Майами слишком жарко и душно, да ураган может прилететь.
Он местным фанам бчк ещё прощальный матч должен. Так что 95% возврат в Барселону.