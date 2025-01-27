«Майами — не мое место»: Месси рассказал, где завершит карьеру и будет жить после футбола. Не в Аргентине!

Аргентинский журналист Янина Латорре, близкий к семье Лионеля Месси, поделился его планами на будущее после окончания контракта с «Интер Майами».

По словам Латорре, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» собирается завершить игровую карьеру в клубе МЛС, а затем вернуться в Европу, чтобы жить в Барселоне.

«Месси сказал мне, что, завершив карьеру в «Интер Майами», он вернется жить в Барселону. Я спросил его: «Ты не останешься в Майами?» На что он ответил: «Нет, нет, Майами — не мое место. Мое место — Барселона»», — рассказал Латорре.

Несмотря на поражение в плей-офф в 2024 году, Месси все еще намерен побороться за титул чемпиона МЛС до истечения контракта в 2025 году. А президент клуба Хорхе Мас также подтвердил, что рассчитывает на аргентинца в сезоне 2026 года.

Барселона навсегда останется особым местом для Месси. Здесь он построил карьеру, забив 672 мяча, завоевав 10 чемпионских титулов Ла Лиги и 4 Кубка Лиги чемпионов.