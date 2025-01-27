Анчелотти просил «Реал» об одном топ-игроке в это ТО, но клуб отказал

По данным Рамона Альвареса, Карло Анчелотти обратился к руководству «Реала» с просьбой рассмотреть возможность подписания Кайла Уокера. Однако клуб отказался от этого варианта, сославшись на возраст игрока и наличие перспективных альтернатив в молодежной команде.

Уокер проявлял желание покинуть «Манчестер Сити» в течение этого сезона. В итоге защитник перешел в аренду в «Милан», который получил право выкупа игрока за пять миллионов евро.

Такое развитие событий, вероятно, связано с недовольством Анчелотти нынешними вариантами на позиции правого защитника. Основной игрок этой позиции, Дани Карвахаль, не играет с октября из-за травмы, а другие, похоже, не оправдывают его ожиданий.