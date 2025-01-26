💣 «Реал» может обменять Эндрика на топ-форварда АПЛ. Но не все так просто

Эндрик может совершенно неожиданным образом покинуть Испанию.

Foot Mercato сообщает, что мадридский «Реал» очень хочет подписать форварда «Астон Виллы» Джона Дурана. Формат сделки предполагает обмен на Эндрика.

Трансфер реален еще и из-за предпочтений Унаи Эмери: испанец предпочитает сосредоточить атакующую мощь на Олли Уоткинсе, тогда как перспективы Дурана остаются непонятными. Именно по этой причине в январе часто мелькали слухи о возможном переходе колумбийца в топ-клуб.

А зачем это «Реалу»? Хороший вопрос, но есть и другая сторона: летом клуб может покинуть Винисиус, и тогда Килиан Мбаппе займет левый фланг. И вот уже есть место для Дурана. Но почему не Эндрика? Видимо, еще рано. Бразилец может уйти в «Астон Виллу», но лишь на правах аренды .

Остается понять, что об этом думает «Астон Вилла».