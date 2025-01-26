🤨 Невилл видит главную проблему «Челси» в одном игроке. Уже догадались?

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на Sky Sports, назвал главную кадровую проблему «Челси».

Невилл убедился в ней после волевой победы «Манчестер Сити» над синими:

«Мы должны поговорить о вратаре. «Челси» не пропустил бы гол, если бы голкипер (Роберт Санчес) не ушел на 20 метров от ворот. Что он делает?

Это слишком важная позиция, и я думаю, что «Челси» сейчас стоит обратить на это внимание. Он совершает слишком много ошибок от недели к неделе. Это был мини-поворотный момент в игре».

Вероятно, что речь идет о втором голе «горожан», ставшим победным.

Как считаете, можно ли спустить всех собак на Роберта Санчеса? Если нет, то сколько?