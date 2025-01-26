Флик может удивить. Возможный стартовый состав «Барселоны» на матч против «Валенсии»

Педри отдохнет.

1. Оборона

Больше всего отдых требуется Пау Кубарси. Возможно, его место займет Эрик Гарсия, который провел очень хороший матч против «Бенфики». В ворота вернется Иньяки Пенья, здесь без вариантов

2. Полузащита

А вот здесь больше всего устал Педри. У него в этом сезоне набралось только два матча в которых он не выходил со старта, теперь будет третий – испанец не попал в заявку из-за из-за недомогания, которое сопровождалось диареей и рвотой.

Но без Педри будет крайне сложно. Предположу не популярное мнение – его заменит Френки де Йонг, а Марк Касадо сыграет ближе к атаке.

3. Нападение

Гави выдал пять стартовых матчей подряд. Его место может занять Фермин Лопес, хотя есть еще одно непопулярное мнение – я бы доверился Пабло Торре в такой игре. Возможно, отдых может получить Рафинья или Ламин Ямаль, а на поле появится Ферран Торрес.

«Для меня очень важно побеждать в каждом матче, именно так мы выходим на игру. Что касается игроков, которым нужно немного отдохнуть, то мы должны справиться с этим» , – Ханси Флик намекает на ротацию, но вряд ли будет что-то глобальное. Первоочередная цель – победа, потому что дела в Ла Лиге стали совсе печальными.

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