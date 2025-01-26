💸 Вы не представляете, как богаты владельцы «Комо». Могут позволить любого футболиста мира и вот как бы это выглядело

Итальянский «Комо» – один из самых амбициозных клуба если не Европы, то Италии. Еще не так давно команда играла в Серии D (четвертый итальянский дивизион), а теперь находится в Серии А. Клуб возглавляет Сеск Фабрегас, а в составе можно найти много знакомых имен − Хосе Рейна, Серджи Роберто, Деле Алли, Нико Пас, Симоне Верди, Андреа Белотти и Патрик Кутроне.

Все изменилось в 2019-м, когда пришли индонезийцы братья Хартоно − Майкл и Роберт, − и их компания Djarum Group. Они погасили долги и с тех пор клуб начал восхождение в футбольной итальянской иерархии.

По данным Calcio e Finanza, в Серии А нет более богатых владельцев, чем братья Хартоно. Их состояние оценивают в 47,3 млрд евро. Чем они занимаются? В основном это сигаретный бизнес, но при этом у них есть банковские и продовольственные ответвления.

На каком бы месте были индонезийцы в общем мировом футбольном рейтинге владельцев клубов? На втором, сразу же после конгломерата, владеющего «Ньюкаслом».

При отсутствии ФФП братья Хартоно могли бы позволить себе абсолютно любого клуба в мире. Попросили нейросеть Grok представить, как бы это выглядело.

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