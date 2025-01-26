🎥 Сафонов заговорил на французском! Фанаты «ПСЖ» поболтали с голкипером перед игрой с «Сити» 🇫🇷

Адаптация Матвея Сафонова в «ПСЖ» проходит хорошо. Российский голкипер успешно осваивает французский язык – это доказывает видео, которым поделились поклонники столичной команды.

Болельщики встретили Матвея у базы клуба перед матчем между «ПСЖ» и «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Фанаты похвалили россиянина за кубковую игру против «Ланса» и назвали его отличным пенальтистом.

Когда болельщики спросили вратаря о готовности к встрече с «горожанами», он ответил: «Я всегда готов, ребят».

В соцсетях Матвея хвалят за успехи в изучении языка:

💭 «Его французский лучше, чем у Неймара, который провел в «ПСЖ» больше пяти лет».

💭 «Он похож на русского мафиози, когда медленно едет и при этом смотрит на болельщиков».

💭 «Ого, это впечатляет!»

💭 «Кстати, он был единственным, кто в тот день остановился рядом с фанатами».

💭 «Он русский, но говорит по-французски лучше, чем Ней! Как так?»

На матч против «Сити» вышел Джиджи Доннарумма, парижане устроили камбэк, отыгравшись с 0:2 до 4:2. В следующем туре Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится со «Штутгартом».

Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча