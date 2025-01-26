Невилл разнес Палмера за то, что он сделал после финального свистка. Гари назвал это «неуважением к фанатам «Челси»

После центрального матча тура между «Манчестер Сити» и «Челси» (3:1) Гари Невилл вышел в эфир с собственным подкастом The Gary Neville Podcast. В нем он разобрал не только игру, но и отметил один момент, который его сильно смутил. Речь про то, как вел себя после финального свистка хавбек «Челси» Коул Палмер. Невилл считает, что он поступил неуважительно к приехавшим на матч болельщикам «синих».

«Я скажу кое-что о Коуле Палмере. Он разговаривал с Пепом Гвардиолой на поле после игры, они улыбались друг другу. Коул, тебя обыграли. Тебя здесь победили», - сказал Невилл.

«На поле ты сделал недостаточно. Коул потрясающий игрок, просто великолепный, но знаете, те болельщики «Челси», которые пришли сегодня, три или четыре тысячи из них были в дальнем углу – они хотели большего, они не хотят видеть, как вы общаетесь с тренером соперника и улыбаетесь».

«Я не отношу себя к старой школе, но в этом что-то есть. Гвардиола обыграл тебя здесь. Я знаю, что Палмер был в «Сити», но его не ввели в состав, а продали».

«Поговорите где-то внутри [стадиона], я не против этого, очевидно, что он знает тренера, но я просто почувствовал, что в этом было что-то, что мне показалось неправильным с точки зрения самого Коула Палмера».

Коул Палмер – воспитанник «Манчестер Сити». При Пепе Гвардиоле он три года пробыл в первой команде, но игроком основы не стал. В сентябре 2023 года Палмера продали в «Челси» за 42,5 млн фунтов.

А как вы оцениваете общение Палмера с Гвардиолой? Пишите в комментариях.