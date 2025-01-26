🎥Наингголан шокировал вратаря смелым решением. Недавно бельгиец вернулся на родину и дебютировал голом

Экс-хавбек «Ромы» и «Интера» Раджа Наингголан пропал с радаров примерно несколько лет назад. Казалось, что он уже завершил карьеру.

Последним клубом бельгийца был индонезийский «Баянкара». Прошлым летом Наингголан стал свободным агентом, а так как ему уже 36 лет, то он вполне мог завершить карьеру. Сам же Раджа не объявлял об этом и за полгода нашел новую команду. Ей стала «Локерен-Темсе» из второго бельгийского дивизиона.

22 января он подписал полугодовой контракт, а спустя несколько дней вышел на замену и забил гол. Причем сделал это прямым ударом с углового. Вратарю помешал свой же защитник, который зачем-то в последний момент решил увернуться от мяча.

28 января «Локерен-Темсе» примет дома «Эйпен».