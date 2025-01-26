«Манчестер Юнайтед» наконец-то смог хоть и на время, но избавиться от дорогостоящего игрока, провалившегося в клубе. Антони брали из «Аякса» за 95 млн евро и все в «Юнайтед» понимали, что это переплата. Но вряд ли кто-то предполагал, что бразилец будет настолько плох.

Для фанатов «красных дьяволов» Антони стал мемом по двум причинам: в играх он запомнился только финтом, напоминающий вращающуюся игрушку спиннер, а также характерным выражением лица , будто бы сейчас вингер разорвет всех и вся. Спойлер: выходило так себе.

Теперь Антони – это временная проблема для «Бетиса». На презентационном видео то ли в шутку, то ли всерьез бразильца попросили показать несколько финтов. Да, вы уже поняли, что он сделал.

Возможно, что испанцы поставили условие: сейчас можешь так сделать, но в матче даже не пытайся.