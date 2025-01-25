😱 «Барса» может подписать Рэшфорда благодаря Моуринью – объясняем

«Барселона» очень хочет Маркуса Рэшфорда, но одного желания мало.

Каталонцам нужно освободить в составе место для англичанина. Лучший вариант – продать Ансу Фати. А знаете, кто может выручить сине-гранатовых? Жозе Моуринью!

Да-да, AS пишет, что «Фенербахче» раздумывает над подписанием испанца. Но на правах аренды с правом выкупа.

Каталонскому клубу может помочь Жозе Моуринью, который хочет подписать игрока. Но и тут есть загвоздка – туркам нужно избавиться от Аллана Сен-Максимена, выступающего в команде на правах аренды из «Аль-Ахли».

«Фенербахче» планирует немедленно начать переговоры, если француз покинет клуб.