Возможно, лучшая история любви в футболе. Девушка, которая изменила карьеру Суареса

Луис Суарес вырос в бедности и с ранних лет столкнулся с трудностями. В девять лет уже подметал улицы, чтобы помочь семье после ухода отца. Несмотря на контракт с лучшим клубом Уругвая, Суарес терял фокус. «Я ходил по ночным заведениям, не любил учебу и не посвящал себя футболу», – признавался он позже.

Переломным моментом в жизни стало знакомство с 13-летней Софией Бальби, когда ему было 15. София стала лучиком света в хаосе его жизни, поддерживая его во всем. «Он поднимал монетки с улицы, чтобы купить ей что-то приятное», – вспоминают друзья.

В 2003 году София переехала в Барселону ради учебы, и это стало ударом для Суареса. Но ее отъезд стал точкой переосмысления. «Когда София уехала, я бросил играть в футбол. Но потом понял, что должен посвятить себя этому прекрасному спорту», – рассказывал он.

В 16 лет, не имея денег, Суарес одолжил средства у брата, чтобы отправиться к Софии в Испанию. Путь был сложным: не зная точного адреса, он не смог ее найти. В аэропорту задержали, допросили и отправили обратно в Уругвай.

Эта неудача лишь укрепила его решимость.

Суарес тренировался с невероятным усердием и скоро совершил прорыв: после покера его подписал голландский «Гронинген». Это стало для него билетом в Европу. София вскоре переехала к нему в Нидерланды, и их разлука завершилась.

С воссоединением с Софией карьера Суареса взлетела. После «Гронингена» – «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселона», статус одного из лучших нападающих в истории игры. И через все эти победы София была рядом — напоминанием о том, откуда он пришел и ради чего боролся.

Даже сегодня Луис посвящает каждый свой гол Софии — женщине, которая изменила его жизнь.