У Барсы пока нет стадиона для ближайшего класико. Ищут в Англии, Франции и даже в США

Матч против мадридского «Реала», запланированный на 11 мая, «Барселона» может провести не на привычном стадионе. Из-за задержек в реконструкции «Камп Ноу» и истечения соглашения об использовании Олимпийского стадиона «Монжуик» в апреле, каталонцы рискуют остаться без домашней арены перед класико – известно, что городской совет Барселоны может отказать клубу в продлении аренды «Монжуика».

По данным испанских СМИ, у клуба есть несколько альтернативных вариантов. Среди них – стадион «RCDE» в Эспаньоле, «Ла Картуха» в Севилье, а также более неожиданные варианты за пределами Испании: Лондон, Лион и даже Майами.

Очевидно, ни одно из этих мест не передаст атмосферу настоящего дома. Остается только надеяться, что «Камп Ноу» будет готов вовремя.