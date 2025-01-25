Вот это IQ Месси. 99% игроков приняли бы другое решение, но Лео – 🧠
Очередное доказательство, почему футбольный интеллект Лео Месси вне конкуренции. В моменте, когда защитники бросились к мячу, их единственной целью было выбить его как можно дальше, спасая ситуацию.
Казалось, все на поле — и даже болельщики — ждали добивания от Месси. Но Лео сделал то, что умеет лучше всего: прочитал игру на несколько шагов вперед. Вместо очевидного удара он пропустил мяч, оставив защитников ни с чем. И когда все уже потеряли контроль над ситуацией, спокойно завершил в пустые ворота.
Это не только техника или мастерство — это чистый футбольный гений. Месси видит игру так, как ее не видит никто другой.
когда он принял на грудь, вместо удара
Но как много потеряли от его переезда в америку. Хотелось бы каждую неделю любоваться его игрой и лучше в барсе , последние года 3.
https://www.yandex.ru/video/preview/9525581937132975064
Чтобы там хейтерня не ныла - Лео настоящий король футбола 21 века.
Если сам не можешь подобное найти - обращайся=).
Таких подборок немало в инете. Просто надо уметь искать.
Я тебя затарил на год вперёд - только вырезай каждый гол в отдельное видео и набрасывай=).