Вот это IQ Месси. 99% игроков приняли бы другое решение, но Лео – 🧠

Очередное доказательство, почему футбольный интеллект Лео Месси вне конкуренции. В моменте, когда защитники бросились к мячу, их единственной целью было выбить его как можно дальше, спасая ситуацию.

Казалось, все на поле — и даже болельщики — ждали добивания от Месси. Но Лео сделал то, что умеет лучше всего: прочитал игру на несколько шагов вперед. Вместо очевидного удара он пропустил мяч, оставив защитников ни с чем. И когда все уже потеряли контроль над ситуацией, спокойно завершил в пустые ворота.

Это не только техника или мастерство — это чистый футбольный гений. Месси видит игру так, как ее не видит никто другой.