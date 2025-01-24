Альба назвал худшее футбольное воспоминание. Вы с первого раза угадаете, что он сказал
Жорди Альба стал легендой «Барселоны» и с ним у кулес связано огромное количество воспоминаний. В интервью Offsiders защитник «Интер Майами» вспомнил несколько ярких моментов карьеры.
Сперва Альба вспомнил о том, как Луис Энрике возглавил «Барселону» и назвал нынешнего тренера «ПСЖ» лучшим.
«Не застал Гвардиолу, о нем очень хорошо отзываются, но для меня лучший Энрике. Он очень хорошо работает, он очень близкий человек. Он ознаменовал собой целую эпоху в клубе».
После этого Жорди ударился в не самые приятные воспоминания. Вы уже, наверное, догадались, что сущим кошмаром для защитника стал ответный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Это была ужасная ночь, для меня она была хуже, чем 2:8. Мне было очень плохо, потому что мы шли по плану к ничьей, у нас даже было много моментов, но все обернулось именно так. Для меня это была самая тяжелая ночь. Я был плох, я не собираюсь вас обманывать, но это игры, которых ты не ожидаешь, которые шокируют тебя. Кроме того, первый гол − это пас назад, который я отдал со всем желанием, но он не удался».
Прошло время и в документальном фильме показали момент, на котором Жорди Альба в перерыве той игры с «Ливерпулем» накрыл голову полотенцем и ушел в себя. Защитник был опустошен и не воспринимал, что говорит Эрнесто Вальверде.
– Жорди, ты в порядке?
– Продолжайте, продолжайте
– Все ок?
Альба кивнул и вновь завис.
Но если обобщать то общий посыл был таким: давайте забьем быстрый гол, а дальше посмотрим, при поддержке трибун все может случится.
Да и у Салаха кофта была с говорящей надписью.
P.S. Что кстати удивительно в том матче не могли принять участие Салах и Фирмино
И Энрике молодец, и Вальверде топ, и Сетьен ставит ватокат имени Гвардиолы. Вот только очень больно было смотреть на команду, которая имея сильнейший в мире состав 3-0 горит Роме, 4-0 горит Ливерпулю. 8-2 это вообще жесть сродни 7-1 Германия - Бразилия.
На фоне Реал Мадрид, Барселона профукала все эти 10 лет, хотя перестройки были у обоих.
ответка тоже не была на 4-0, но теперь получилось наоборот, Ливерпуль на кураже забивал свое, а Барса посыпалась