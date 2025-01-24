Альба назвал худшее футбольное воспоминание. Вы с первого раза угадаете, что он сказал

Жорди Альба стал легендой «Барселоны» и с ним у кулес связано огромное количество воспоминаний. В интервью Offsiders защитник «Интер Майами» вспомнил несколько ярких моментов карьеры.

Сперва Альба вспомнил о том, как Луис Энрике возглавил «Барселону» и назвал нынешнего тренера «ПСЖ» лучшим.

«Не застал Гвардиолу, о нем очень хорошо отзываются, но для меня лучший Энрике. Он очень хорошо работает, он очень близкий человек. Он ознаменовал собой целую эпоху в клубе».

После этого Жорди ударился в не самые приятные воспоминания. Вы уже, наверное, догадались, что сущим кошмаром для защитника стал ответный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Это была ужасная ночь, для меня она была хуже, чем 2:8. Мне было очень плохо, потому что мы шли по плану к ничьей, у нас даже было много моментов, но все обернулось именно так. Для меня это была самая тяжелая ночь. Я был плох, я не собираюсь вас обманывать, но это игры, которых ты не ожидаешь, которые шокируют тебя. Кроме того, первый гол − это пас назад, который я отдал со всем желанием, но он не удался».

Прошло время и в документальном фильме показали момент, на котором Жорди Альба в перерыве той игры с «Ливерпулем» накрыл голову полотенцем и ушел в себя. Защитник был опустошен и не воспринимал, что говорит Эрнесто Вальверде.

– Жорди, ты в порядке?

– Продолжайте, продолжайте

– Все ок?

Альба кивнул и вновь завис.