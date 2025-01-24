🎥 Фанаты «Милана» прибыли в аэропорт для встречи Уокера, а дождались неожиданного зверя 🤯

Крайний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер резко сдал и теперь не входит в планы Пепа Гвардиолы. Кроме того сам игрок попросил отпустить его для нового вызова.

Сегодня англичанин прибыл в Милан для того, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом. Россонери возьмут его в бесплатную аренду, но будут покрывать всю зарплату. После у них будет право или обязательство выкупить контракт.

Фанаты «Милана» приехали в местный аэропорт заранее, зная, что вот-вот должен прибыть новичок. Один из них в ожидании снимал выездные ворота, когда на дорогу внезапно выполз огромный грызун. Нутрии (болотному бобру) было все равно на Уокера и он просто расслабленно направлялся по своим бобриным делам.

Видео обрывается, потому осталось загадкой, дал ли он автографы и сделал ли селфи с болельщиками «Милана».