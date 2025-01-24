Жена Уокера во второй раз простит мужу измену: пара вместе переехала в Милан

Кайл Уокер перешел из «Сити» в «Милан».

Уокер в последние годы больше запоминался скандалами, чем футболом. Он изменял жене и стал отцом двоих детей от бывшей участницы шоу «Остров любви» Лорин Гудман.

Экс-любовница Уокера писала его беременной жене на Рождество, что родила от игрока «Ман Сити» во второй раз. Жена Энни простила Кайлу первого ребенка на стороне

В какой-то момент даже ходили слухи о разводе. Но, похоже, пара готова попробовать восстановить отношения.

Кайл с женой провели Рождество вместе и сейчас переезжает в Италию, Уокер уже официально перешел в «Милан» на правах аренды до конца сезона.

Похоже, это скорее личное решение, чем профессиональное, поскольку он может начать новую жизнь со своей женой — вдали от любовницы и двоих детей.

Источник сообщил Daily Mail: «Это хорошая возможность оставить все позади и начать жить как одна семья. Это будет непросто в новой стране, но они готовы попробовать».