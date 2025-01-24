«Больные люди»: жена Рафиньи показала, как ей угрожают убийством в соцсетях

Жена Рафиньи Наталия Родригес Беллоли рассказала, что получает оскорбления и угрозы убийством после победы «Барселоны» над «Бенфикой» 5:4.

Наталья опубликовала скриншоты, на которых ее называют «пута» (проститутка), а некоторые фанаты угрожают расправой.

«Я редко публикую подобные вещи, но в этот раз решила выложить, чтобы вы увидели, насколько больны люди в мире».

«Это лишь маленькая часть, помимо всех расистских нападок, которым подвергались мой муж и сын. Больные люди».

Рафинья и Наталия познакомилась в 2013 году, но отношения начались только в 2021-м. В декабре 2022-го пара сыграла приватную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие. Наталия в 2023-м родила первенца – мальчика.