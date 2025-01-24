В «Аль-Иттихаде» устроили гендер-пати прямо в раздевалке: партнер Бензема по команде узнал пол своего ребенка

В среду «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Шабаб», сравнявшись с «Аль-Хилялем» на первом месте в Саудовской лиге, набрав 43 очка.

Но для одного игрока этот вечер стал еще более веским поводом для празднования. Защитник Муханнад Аль-Шанкити с женой ждут ребенка. Он решил устроить мини-вечеринку по случаю объявления пола будущего ребенка. Прямо в раздевалке.

Вся команда, включая капитана Бензема, приняла участие. Это девочка!