Кариус перешел в «Шальке», а его жена Диллета осталась в Италии ради карьеры: теперь у пары отношения на расстоянии

Лорис Кариус, бывший вратарь «Ливерпуля», нацелился на возрождение своей карьеры в «Шальке 04», но переезд в Гельзенкирхен вызвал дилемму

С женой, известной итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой, теперь придется быть на расстоянии.

Леотта решила остаться в Милане, где развивается ее карьера.

Леотта, которая ведет трансляции Серии А на DAZN и недавно стала матерью их дочери Арии, поначалу не могла понять решение Кариуса. «Конечно, она надеялась на Италию», — признался Кариус во время своей презентации в «Шальке».

Однако вратарь настоял, что их отношения остаются крепкими, и Леотта дает полную поддержку, несмотря на расстояние. «Милан недалеко. Мы найдем способы часто видеться».

«У Дилетты много дел в Милане, а мне нужно сосредоточиться на своей карьере здесь», — сказал Кариус.

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион». «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 20 очков после 17 туров.