ТОП-5 самых дорогих форвардов: кто они и почему стоят та-ак много?

Футбол развивается, вместе с ним растет стоимость лучших игроков. Современные нападающие — не просто голы. Это техника, интеллект и способность решать судьбу матчей в напряженные моменты.

Вот пятерка самых дорогостоящих форвардов планеты.

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 200 млн евро

Еще в конце прошлого сезона норвежца оценивали в 180 млн евро. В этом сезоне, даже на фоне кризиса «Сити» и регулярной критики после больших матчей, Холанд продолжает забивать и делать разницу.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 160 млн евро

Разговоры о неудачном переходе в «Реал» продлились недолго. Мбаппе все исправил: забивает и отдает, по-прежнему претендуя на статус лучшего в мире.

3. Лаутаро Мартинес («Интер») — 100 млн евро

Сочетание агрессии, работоспособности и высокого футбольного интеллекта. Его заставляет соперников постоянно быть начеку. 100 миллионов евро — справедливая цена за форварда, который может перевернуть ход матча в любой момент.

4. Харри Кейн («Бавария») — 90 млн евро

В 30 лет он по-прежнему доказывает, что возраст — лишь цифры, оставаясь одним из самых стабильных игроков своего амплуа.

5. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 80 млн евро

Аргентинец прошел футбол в «Сити», выиграв все возможные титулы. Новый вызов в лице «Атлетико» начал хорошо: забивает не так часто, на решает в нужные моменты. На этой неделе дублем принес победу над «Байером» в ЛЧ