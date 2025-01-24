🎥 Вот и ответ хейтерам ВАРа! Брат Беллингема организовал крутой гол с участием экс-игрока «Локо» — а судья все сломал

Чемпионшип в очередной раз принес нам момент, который зажег футбольную Англию на неделю вперед. В матче последнего тура «Дерби» – «Сандерленд» гости забили чистый гол, но судья его отменил. Проверить было некому – во втором английском нет ВАРа. Вот как все было.

Джоб Беллингем увидел рывок экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Вильзона Изидора и шикарным пасом вывел его на вратаря. Француз подумал, что мог оказаться в офсайде и решил оставить мяч Энцо Ле Фе. Параллельно в Изидора врезался защитник, но форвард встал, получил пас от партнера и красивым ударом от газона вогнал мяч под перекладину.

Как и положено, игрок «Сандерленда» побежал радоваться вместе с одноклубниками, никаких свистков или поднятых флагов не было. Но внезапно команда узнает, что мяч отменили. Никто не понял, что произошло, ведь фола в нападении не было, как и офсайда.

После матча вопросы были как у тренера «Сандерленда», так и у коуча «Дерби». К счастью для гостей, они забили в первом тайме, потому победили 1:0.

Главный тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри: «Это странно. Я не говорил с судьями после матча, только посмотрел видео. По нему сложно судить. Я не хочу говорить, было ли это хорошее или плохое решение. Все очень странно».

Главный тренер «Дерби» Пол Уорн: «Мне показалось странным, что прошло так много времени с того момента, как гол засчитали, а потом отменили. Очень долго. Я не думал, что гол будет отменен. Я никогда не видел этого раньше, не знаю, почему его не засчитали, и благодарен за удачу».

Автор незасчитанного мяча Вильзон Изидор вышел после игры в твиттер, чтобы написать: «Даже не знаю, что сказать...😂😂😂 Но +3 очка🔥, отличное выступление команды, мы двигаемся дальше! Увидимся в субботу❤️🤍 Спасибо болельщикам за поддержку, вы лучшие».

А как вам кажется, из-за чего отменили гол? Пишите в комментариях.