Испанские СМИ пытались поссорить Родриго с тройкой БМВ. Вингер «Мадрида» ответил им

Некоторые испанские СМИ и болельщики пытались придумать конфликт между вингером «Мадрида» Родриго с одной стороны и тройкой Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор с другой. Отталкивались они от того, что бразилец стал меньше играть, следовательно, недоволен партнерами и тем, что некоторые отнимают у него игровое время.

Очевидно, что это все наговоры, а в матче «Мадрида» против «Зальцбурга» именно связка Беллингем – Родриго создала шедевр .

После игры бразилец вышел к прессе и его спросили про взаимоотношение с партнерами, в том числе с новичком Мбаппе:

«Очень хорошо. Я думаю, это видно. Нет, я знаю, что люди всегда будут пытаться что-то придумать, но мы каждый день вместе. Не только в раздевалке, мы также ходим на ужины. Так что мы всегда вместе. У нас очень хорошие отношения, и мы хотим показать эти хорошие отношения на поле. И я думаю, что мало-помалу мы становимся лучше. У нас все получается».