Девять команд уже математически выбыли из Лиги чемпионов: смотрим, кому не повезло

Девять команд формально уже выбыли из Лиги чемпионов после завершения седьмого тура соревнований.

Новый формат Лиги чемпионов c 36 командами заменил традиционный групповой этап.

Клубы, которые финишируют в восьмерке лучших после восьми туров, автоматически попадают в плей-офф, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, выходят на отборочные матчи, а оставшиеся 12 команд выбывают из соревнования.

«Ливерпуль» доминирует в новом формате, имея 100% показатель перед финальным матчем с ПСВ, уже подтвердив свое место в плей-офф.

Команда Арне Слота — не единственная, чья судьба предрешена, поскольку девять клубов математически уже выбыли из соревнования за один матч до окончания общего этапа. Речь идет о:

На следующей неделе «Шахтер», «Динамо» Загреб и, что поразительно, «Манчестер Сити» обязаны побеждать, если хотя претендовать на плей-офф.