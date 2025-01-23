Орельен Тчуамени поделился кадрами из раздевалки после матча «Реал Мадрид» — «РБ Зальцбург». Француз выложил стильных образ своего приятеля Эдуардо Камавинга.

Француз не принимал участие во вчерашнем матче, он продолжает восстановление после травмы двуглавной мышцы бедра левой ноги, но Камавинга не мог пропустить матч Лиги чемпионов и пришел поддержать своих одноклубников.

Новый лук Камавинги — отличный повод обратить внимание на стиль француза. Тут есть на что посмотреть.