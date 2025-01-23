Винисиус подшутил над Беллингемом после дубля в матче с «Зальцбургом». Атмосфера в «Реале» на высоте

«Реал Мадрид» переживает непростой сезон. Несмотря на лидерство в Ла Лиге к середине сезона, команда Карло Анчелотти все еще ищет стабильность. В Лиге чемпионов ситуация еще сложнее: мадридцы занимают лишь 16-е место за тур до конца этапа лиги.

Тем не менее, в команде отличная атмосфера, и это видно по взаимодействию игроков. На днях Винисиус опубликовал в соцсетях фото с тренировки, где обыгрывает Джуда Беллингема, который пытался остановить его подкатом. Бразилец подписал снимок коротким «Извини», отметив партнера.

Однако вчерашний матч против «Зальцбурга» (5:1) доказал, что команда не разучилась по-настоящему радовать болельщиков. Пять голов, дубли Винисиуса и Родриго, а Джуд ушел с двумя ассистами. После игры Винисиус немного подшутил над партнером, выложив в соцсетях фото, где обыгрывает Беллингема, который пытался остановить его подкатом. Бразилец подписал снимок лаконичным «Извини», отметив Джуда.

Такое веселье только подчеркивает, что атмосфера в «Реале» остается отличной.