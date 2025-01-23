Как «Ман Сити» случайно предложил £70 млн за Месси. «Барса» уточняла в АПЛ, не ошибка ли это

В 2008 году, после перехода под управление Abu Dhabi United Group, «Манчестер Сити» стремился громко заявить об амбициях, прервав годы застоя в середине таблицы.

На обсуждении оказались звезды игры: Роналдиньо и Фернандо Торрес. Однако из-за забавного недоразумения целью номер один неожиданно стал Лионель Месси.

Бывший генеральный директор клуба Гарри Кук позже рассказал о курьезной ситуации. Во время разговора между Полом Олдриджем и Пайроджем Пиемпонгсантом, советником владельца Таксина Чинавата, прозвучала фраза о том, что в клубе дела идут «messy» (запутанно). Олдридж понял это как прямое указание сделать предложение по Месси. Это недоразумение завершилось официальным трансферным запросом в «Барселону» на 70 млн фунтов серлингов.

Настолько неожиданное предложение удивило каталонский клуб, что они даже обратились в Премьер-лигу за подтверждением подлинности. Если бы сделка состоялась, она побила бы трансферный рекорд тех времен в £30 млн, установленный переходом Андрея Шевченко в «Челси».

Хотя «Барселона» и намекала, что могла бы рассмотреть предложение ранее в то окно, на тот момент переход уже был невозможен. В итоге «Сити» все же произвел фурор, подписав Робиньо из «Реала» за £32,5 млн в последний день трансферного окна. Бразилец, которого ожидали увидеть в «Челси», сразу же отметился голом в дебютной игре за новый клуб, символизируя начало новой эпохи.