Навас и Луиз трудоустроены, но еще ряд топовых игроков ждут предложений по работе

Кейлор Навас и Давид Луис нашли новые команды на закате карьеры.

38-летний вратарь подписал контракт с аргентинским клубом и «Ньюэллс Олд Бойз» до 31 декабря 2025 года. Голкипер из Коста-Рики, ранее игравший за «Реал», с лета находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ».

Бывший футболист «Челси» тоже трудоустроен. Давид Луиз пополнил ряды «Форталезы Эспорте». 37-летний защитник заключил контракт до конца 2026 года. Луиз перешел в новый клуб в статусе свободного агента, ранее он выступал за «Фламенго».

Но еще ряд топовых игрок остается без клуба. Давайте посмотрим, кто из футболистов ждет предложений по работе.

Марсело

Последним местом работы 36-летнего бразильца был «Флуминенсе», в ноябре 2024 клуб досрочно разорвал контракт из-за конфликта Марсело с главным тренером Мано Менезесем.

Поль Погба

29 февраля 2024 года получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга, позже срок наказания был сокращён до 18 месяцев, таким образом Погба получит право участвовать в соревнованиях уже 11 марта 2025 года. Но «Ювентус» расторг с ним контракт, поэтому пока будущее француза туманно.

Серхио Рамос

Последним клубом 38-летнего Рамоса на данный момент была его родная «Севилья», футболист провел там один сезон, а летом клуб объявил об уходе защитника.

Левен Курзава

В старте «ПСЖ» француз не появлялся с 2021-го. Уходя, он обвинял клуб в неуважении. Весной писали об интересе к нему со стороны «Аданы Демирспор», летом – о египетском «Аль-Ахли».

Виссам Бен-Йеддер

Год назад футболиста обвиняли в изнасиловании во Франции. L’Équipe писал о вероятном переезде на Ближний Восток, который пока не состоялся.

Диего Коста

Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» покинул «Гремио», как свободный агент после истечения контракта в этом месяце.

Буна Сарр

Сарр покинул «Баварию» в конце прошлого сезона. Футболист провел только 16 матчей за четыре сезона в Бундеслиге, а в 2024-м году не играл из-за порванных крестов.