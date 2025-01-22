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Формула-1 vs футбол: выясняем за какие клубы болеют лучшие автогонщики🏎⚽

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Футбол был и остается самым популярным видом спорта в мире, ведь даже представители других видов спорта следят за ним.

Взять, например, гонщиков Формулы-1 — у многих есть любимые команды, за результатами которых они внимательно наблюдают.

Карлос Сайнс  — давний болельщик «Реала». 
Ландо Норрис поддерживает «Бристоль Сити», поскольку сам родом из Бристоля
Макс Ферстаппен поддерживает ПСВ
Уроженец Монако Шарль Леклер болеет за местный клуб
Новоиспеченный гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон болеет за «Арсенал»
Пьер Гасли за «ПСЖ», хотя год назад стал одним из собственников «Версаля»
Фернандо Алонсо предпочитает «Реал Мадрид»
Ланс Стролл — давний болельщик «Милана»

logoЛандо Норрис
logoШарль Леклер
logoМакс Ферстаппен
logoКарлос Сайнс
logoПьер Гасли
logoФернандо Алонсо
logoЛанс Стролл
logoЛьюис Хэмилтон
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoПСВ
logoМонако
logoМилан
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