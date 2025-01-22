Формула-1 vs футбол: выясняем за какие клубы болеют лучшие автогонщики🏎⚽

Футбол был и остается самым популярным видом спорта в мире, ведь даже представители других видов спорта следят за ним.

Взять, например, гонщиков Формулы-1 — у многих есть любимые команды, за результатами которых они внимательно наблюдают.

Карлос Сайнс — давний болельщик «Реала».

Ландо Норрис поддерживает «Бристоль Сити», поскольку сам родом из Бристоля

Макс Ферстаппен поддерживает ПСВ

Уроженец Монако Шарль Леклер болеет за местный клуб

Новоиспеченный гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон болеет за «Арсенал»

Пьер Гасли за «ПСЖ», хотя год назад стал одним из собственников «Версаля»

Фернандо Алонсо предпочитает «Реал Мадрид»