вчера, 18:01 2 мин. Формула-1 vs футбол: выясняем за какие клубы болеют лучшие автогонщики🏎⚽Катерина ПогорельцеваАвтор49 подписатьсяФутбол был и остается самым популярным видом спорта в мире, ведь даже представители других видов спорта следят за ним.Взять, например, гонщиков Формулы-1 — у многих есть любимые команды, за результатами которых они внимательно наблюдают.Карлос Сайнс — давний болельщик «Реала». Ландо Норрис поддерживает «Бристоль Сити», поскольку сам родом из БристоляМакс Ферстаппен поддерживает ПСВУроженец Монако Шарль Леклер болеет за местный клубНовоиспеченный гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон болеет за «Арсенал»Пьер Гасли за «ПСЖ», хотя год назад стал одним из собственников «Версаля»Фернандо Алонсо предпочитает «Реал Мадрид»Ланс Стролл — давний болельщик «Милана»Ландо НоррисШарль ЛеклерМакс ФерстаппенКарлос СайнсПьер ГаслиФернандо АлонсоЛанс СтроллЛьюис ХэмилтонРеал МадридПСЖПСВМонакоМиланКлубы