«Как можно не любить Кукурелью?». Футболист снова поразил болельщиков своим музыкальным талантом

Марк Кукурелья давно известен своей любовью к музыке, а теперь у него появился еще один шанс ее продемонстрировать. Футболист показал свое мастерство рэперу Central Cee после победы над «Вулверхэмптоном» (3:1).

Марк стал автором одного из голов в матче и был в отличном настроении. Его талант оценил и сам рэпер, и болельщики в социальных сетях.

💬«Как можно не любить Кукурелью?».

💬«Есть что-то, чего не может Кукурелья?».

💬«Этот парень невероятен».

💬«Какой же он клевый».

💬«Он читает лучше, чем играет».

Если кто-то забыл, то самое время вспомнить летний хит Кукурельи про паэлью.