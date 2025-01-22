🎥 Юниор «Сан-Паулу» забил пенальти в стиле Паненки. А затем сделал это еще раз 🤯
Матч чемпионата Бразилии между молодежками «Крисиумы» и «Сан-Паулу» получился очень драматическим. Хозяева спокойно вели в счете 1:0, когда в самом конце игры на них что-то нашло.
На 87-й минуте защитник выставил руку навстречу мячу. Стопроцентный пенальти, который почему-то увидели только с помощью ВАР. Да, в Бразилии видеоповторы есть даже на таком уровне.
А уже в добавленное время, на 90+4-й минуте футболист «Крисиумы» кунг-фу приемом вырубил соперника в штрафной.
В обоих случаях приговор в исполнение проводил один и тот же игрок. И оба раза он реализовывал попытки ударом в стиле Паненки − в один и тот же угол. Еще и отпраздновал как Коул Палмер. Осторожно, запатентовано!
Можно поспорить, что поставь судья третий пенальти, этот парень вновь бы повторил такой трюк.
А я что-то и не понял сперва, где вторая паненка, показалось, что на видео несколько повторов одно и того же удара. Настолько они идентичны. Хорош!
А парашютом в угол это точно паненка? Мне казалось правильная паненка когда по центру так пробиваешь.