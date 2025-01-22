Лучшее празднование дня – Гави накинулся на Флика после камбэка «Барсы» с «Бенфикой»: сумасшедшие эмоции

Каталонский клуб одержал победу со счетом 5:4 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Бенфикой».

«Барселона» впервые выиграла матч Лиги чемпионов, уступая в счете в два гола. Также «Барса» стала вторым в истории турнира клубом, выигравшим матч с четырьмя пропущенными мячами.

«Барса» сделала счет 4:4 на 86-й минуте благодаря голу Эрика Гарсии. После этого Гави накинулся на Флика, чтобы отпраздновать гол:

А вот реакция Гави уже после победы:

«Это был сумасшедший матч. Самое позитивное – это характер, который мы продемонстрировали. Мы совершили камбэк, и это просто великолепно. В этом вся суть футбола, и именно за это мы его любим.

Думаю, я никогда не переживал такого камбэка. Это невероятно», – сказал Флик после матча.

Флик выиграл 22 из 25 матчей ЛЧ во главе «Барселоны» и «Баварии». У немца самый высокий процент побед среди тренеров с 10+ играми.