Миф, что у «Реала» нет академии. «Мадрид» – лидер по выручке с воспитанников среди чемпионов топ-6 лиг Европы

Мадридский «Реал» вновь подтвердил статус одного из самых успешных клубов в мире, но на этот раз — в финансовом аспекте. Среди чемпионов топ-6 европейских лиг «Реал» получил наибольшую прибыль от продаж игроков академии.

С 2019 по 2025 год «Мадрид» заработал 218 миллионов евро на трансферах воспитанников.

Этот показатель еще раз подчеркивает не только высокую квалификацию тренеров академии клуба, но и способность мадридцев грамотно монетизировать молодежный потенциал.

Благодаря таким именам, как Маркос Льоренте, Ашраф Хакими, Рафаэль Варан и другим, «Реал» превратил академию в источник стабильного дохода, который помогает клубу сохранять финансовую устойчивость.

Согласно отчетам Football Benchmark, только «Спортинг» и ПСВ подобрались с «Реалу» по выручке с воспитанников.