Перес переизбран президентом «Реала»: но кто успешнее по трофеям и кто дольше на посту?

На прошлой недел Флорентино Перес был переизбран на пост президента мадридского «Реала» до 2029 года.

Это означает, что к тому моменту он будет занимать пост президента уже 29 лет. Только Сантьяго Бернабеу занимал эту должность дольше, а вот так выглядит список пяти самых долговечных президентов «Реала».

Бернабеу, возглавлявший клуб с 1943 по 1978 год, привел «Реал» к 32 трофеям, включая шесть Кубков европейских чемпионов и 16 титулов Ла Лиги. У Переса уже 33 трофея, но пять Кубков ЛЧ и пять титулов Ла Лиги.