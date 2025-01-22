По такому Пепу многие скучали: с юмором ответил на вопрос на французском перед матчем с «ПСЖ»

Пеп Гвардиола снова радует поклонников искренней улыбкой и хорошим настроением, по которым многие уже успели соскучиться. «Манчестер Сити» и сам Пеп возвращаются после кризисного конца 2024-го: побеждают и шутят.

На пресс-конференции перед матчем Гвардиоле задали вопрос на французском, и вот ответ испанца:



«Одну минуту... Я говорю на многих языках, но не на французском. Извините, я выучу, но это займет время!»

Возможно, таким образом Пеп намекнул на возможность работы во Франции?