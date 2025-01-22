😡 «Может это пародия?» Фанаты «Барсы» выгоняют Шченсны из клуба после провала с «Бенфикой» 🚪

Ожидалось, что Войчех Шченсны станет достойной заменой Марку-Андре тер Стегену. Тем более, вспоминая, как нещадно немца критиковали минувшей осенью.

Но поляк уж действительно пробил дно. Матч с «Бенфикой» – страшный сон Шченсны до последних лучей солнца.

На 22-й минуте Войчех настолько неудачно вышел из ворот, что сбил Бальде, пропустил гол, чуть травмировал себя и партнера.

А через несколько минут привез еще и пенальти, пусть и сомнительный. Вы же не будете отрицать, что сыграл он ненадежно?

Так и живем.

Каталонские фанаты хотят избавиться от поляка.

💭 «Надеюсь, это последний раз, когда кто-то говорит, что предпочитает Шченсны, а не Иньяки Пенья. Ни за что, чувак».

💭 «Покинь мой клуб, сейчас же!»

💭 «Когда он уже накурится?»

💭 «Онана еще жив, а призрак уже есть».

💭 «Может это пародия, а не матч?»

Когда уже с «Реалом» игра?