Погба ответил на предложение выступать в России

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба рассказал о планах на будущее.

«Есть как интересные предложения, так и не очень. Играть в России, например, я не планирую. Это не моя цель, у меня другие планы.

Хотелось бы выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов. Если предложение поступит, то почему бы и нет? Хочу оставаться в топ-5 лигах Европы, но это зависит не только от меня», – сказал Погба.

Напомним, Погба может выйти на поле уже в марте. Раннее он расторг контракт с «Ювентусом».