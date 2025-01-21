🤌 «Наполи» предложил «МЮ» скидку на Осимхена – в обмен на одну услугу 😮💨
Неаполитанская газета Il Mattino пишет о новых подробностях сложных переговоров «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».
Издание утверждает, что итальянский клуб предложил скидку англичанам на трансфер Виктора Осимхена. По ней нигериец обойдется «МЮ» в 63 миллиона фунтов стерлингов.
Условие лишь одно – прогресс в переговорах о переходе Алехандро Гарначо. Вероятно, клубы столкнулись с проблемой в согласовании стоимости или формата сделки. А уход Хвичи Кварацхелии поставил «Наполи» перед срочной необходимостью поиска замены вингеру.
Реакция «Юнайтед» пока неизвестна.
О на О. У за У.
Если бы сам игрок хотел перейти - я думаю эти переговоры уже давно были бы на продвинутой стадии, но игрок сам заявил о своем нежелании играть за МЮ