🤌 «Наполи» предложил «МЮ» скидку на Осимхена – в обмен на одну услугу 😮‍💨

Неаполитанская газета Il Mattino пишет о новых подробностях сложных переговоров «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».

Издание утверждает, что итальянский клуб предложил скидку англичанам на трансфер Виктора Осимхена. По ней нигериец обойдется «МЮ» в 63 миллиона фунтов стерлингов.

Условие лишь одно – прогресс в переговорах о переходе Алехандро Гарначо. Вероятно, клубы столкнулись с проблемой в согласовании стоимости или формата сделки. А уход Хвичи Кварацхелии поставил «Наполи» перед срочной необходимостью поиска замены вингеру.

Реакция «Юнайтед» пока неизвестна.