Жена Месси стала амбассадором Adidas: Антонела снялась в стильной фотосессии, показав новую форму для женщин

Жена Лионеля Месси стала новым амбассадором бренда спортивной одежды Adidas.

Месси является главной звездой бренда, и теперь его жена присоединилась к нему. На странице Антонелы еще в декабре появилось первое видео сотрудничества с Adidas, в котором жена футболиста рассказывает о своих главных ценностях:

«Быть мамой означает для меня все. Мои дети – это мой мир, и я ценю каждое мгновение, которое провожу с ними. Здоровье и благополучие также важны, вот почему я занимаюсь спортом и стремлюсь оставаться активной. Кроме того, постоянное обучение всегда мотивирует меня».

В конце прошлого года Антонела и Лео провели первую совместную фотосессию для бренда:

А теперь девушка уже самостоятельно рекламирует новую спортивную форму для женщин: