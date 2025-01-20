🤔 Может... третий заход? Минута ностальгии по Зидану – на фоне слухов об уходе Анчелотти 🥺

Что самое сложное в работе с топ-клубом? Наверное, поставить себя авторитетом. А проще всего это сделать, если ты и сам кумир футболистов.

Разве есть более подходящий кандидат на эту роль, чем Зинедин Зидан? Особенно теперь, когда на его счету три титула Лиги чемпионов в качестве тренера.

Но звезды «Мадрида» не скрывали радость даже в 2016-м, когда назначение француза не казалось столь однозначным.

Хотите снова видеть Зидана у руля «Реала»?