🤔 Может... третий заход? Минута ностальгии по Зидану – на фоне слухов об уходе Анчелотти 🥺
Что самое сложное в работе с топ-клубом? Наверное, поставить себя авторитетом. А проще всего это сделать, если ты и сам кумир футболистов.
Разве есть более подходящий кандидат на эту роль, чем Зинедин Зидан? Особенно теперь, когда на его счету три титула Лиги чемпионов в качестве тренера.
Но звезды «Мадрида» не скрывали радость даже в 2016-м, когда назначение француза не казалось столь однозначным.
Хотите снова видеть Зидана у руля «Реала»?
Вызов ? Так он его прошел на отлично , дважды !
Зачем ему Перес «который всегда прав », капризные болельщики и шизоидные испанские СМИ ?
Забыли как он ушёл ?
Сейчас так же довели и Карло .
Так что нет , это как раз тот случай когда работник перерос работодателя ! Тем более что через год его ждёт работа о которой он мечтал всю жизнь .