🎥 Ван Дейк общался с Флеккеном, когда рядом появился Нуньес. Вот что Дарвин сказал вратарю «Брентфорда» 😂

В субботу «Ливерпуль» удачно съездил на выезд к «Брентфорду», хотя до добавленного ко второму тайму времени так не казалось. На табло горели нули, пока за дело не взялся Дарвин Нуньес. Форвард забил дважды, вырвав для команды три очка.

К понедельнику мерсисайдцы на официальном Youtube-канале выложили традиционное видео в формате «за кадром». На нем видно, как после финального свистка игроки возвращались в раздевалку. Игроки сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк и Марк Флеккен, вратарь «Брентфорда», обсуждали свои вопросы, когда к ним подошел Дарвин Нуньес.

Уругваец протянул руку Флеккену и сказал «извини», чем довел до смеха как его самого, так и Ван Дейка. Дарвин обнял капитана «Ливерпуля», после чего ретировался.

Как после такого можно не любить Нуньеса?