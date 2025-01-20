🎥 Джонсу предложили выбрать между Салахом и Азаром. Кажется, что у Кертиса будут проблемы с Мо 😂

Хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс стал гостем интервью с Рио Фердинандом на TNT Sports. И его слова легкомысленные комментарии о сравнениях Эдена Азара и Мохамеда Салаха могут стоить ему дорого.

Джонс откровенное заявил, что между двумя игроками выбрал бы экс-хавбека «Челси» и «Мадрида». Правда, грамотно объяснил, почему именно так.

«Я знаю, что это может немного не понравиться нашим болельщикам, потому что такие сравнения всегда имеют место быть, но [для меня] Азар − один такой. Я знаю, что его постоянно сравнивают с Мо, и я сам был в этом замешан. Я пляшу от того, кого видел в детстве, чья игра мне нравилась и на кого я хотел быть похож. Это был Азар. Каждую игру смотрел на него и думал: «Вау, вот это футбол».

«Я говорил об этом с Мо и всеми ребятами. Как футболист, лучше ли он, чем Мо? На мой взгляд, да. Но кого бы ты предпочел видеть в своей команде? Все скажут, что Мо, потому что он приносит голы и раздает ассисты».

Фердинанд вставил пару слов: «Я бы сперва посмотрел на Азара, но если бы выбирал победную команду, то выбрал бы Салаха».

Джонс ответил ему: «Да, точно, конечно, все просто».

Слова Кертиса очевидно вызвали бурю недовольства со стороны болельщиков «Ливерпуля». Джонсу пришлось оправдываться. Он выложил фото с Салахом и написал: «Тот, кого бы я предпочел иметь в своей команде».

Прощен?