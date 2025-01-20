💣 Месси обещал помочь выиграть «Золотой мяч» звезде «Барселоны» – лишь бы сохранить его в клубе 😨

Если вы хотите пошатнуть безупречную репутацию Лионеля Месси, то у вас снова ничего не выйдет. А могло бы.

Оказывается, Лео настолько хотел сохранить Неймара в «Барсе», что пообещал ему высшую индивидуальную награду в футболе.

Журналист Иван Сан-Антонио из испанского издания SPORT объясняет:

«Лео пытался убедить Неймара не уходить из «Барселоны».

В отеле Sheraton Parsippany в Нью-Джерси, когда «Барса» готовилась сыграть с «Ювентусом» в рамках предсезонного тура, Месси сказал бразильцу: «Чего ты хочешь?» Тебе нужен «Золотой мяч»? Я устрою тебе «Золотой мяч».

Не помогло – Неймар перешел в «ПСЖ». И не выиграл «Золотой мяч», а Месси это сделал еще несколько раз.

А если бы остался?