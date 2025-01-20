«Я не существовал для него 20 лет». Экс-игрок «Ливерпуля» вычеркнул себя из жизни Фергюсона одним комментарием

Неловкий инцидент между бывшим полузащитником «Лидса» и «Ливерпуля» Гари Макаллистером и сэром Алексом Фергюсоном произошел в конце сезона-1991/92. Тогда команда хавбека сборной Шотландии была близка к завоеванию титула, но для этого «Юнайтед» обязан был потерять очки в игре с «Ливерпулем».

Макаллистер вместе с Эриком Кантона, Дэвидом Бэтти и большой съемочной группой в предвкушении победы отправился в дом Ли Чепмена. «МЮ» матч проиграл со счетом 0:2, а послематчевые празднования обернулись неловкостью.

«После игры в Шеффилде мы все вернулись к Чаппи домой, чтобы посмотреть, как «Манчестер Юнайтед» играет с «Ливерпулем» на «Энфилде», − начал Макаллистер. − Поскольку я сотрудничал с телевидением, меня настроили на режиссера, находящегося на «Энфилде», так что я мог слышать и его, и все комментарии. Он общался с ведущим, операторами. В общем, я слышал все, что происходило в студии».

«Ливерпуль» выигрывает, «Лидс» берет АПЛ, мы сходим с ума. После смотрим различные фотографии, интервью, и я слышу, как режиссер говорит мне в ухо: «Иди в туннель, у нас Ферги».

«Через миллисекунды на экране телевизора появляется Ферги. Его лицо ярко-красное. Первыми его словами, как и следовало ожидать, было: «Я хочу прояснить, что это не «Лидс» выиграл лигу, это «Манчестер Юнайтед» ее проиграл! Я хочу это прояснить!» Его нос ярко алый: «Не ошибитесь: «Лидс» не выиграл АПЛ. Мы проиграли, мы потеряли лигу».

«И вот, сидя в гостиной Ли Чепмена, я легкомысленно говорю: «Это большое красное лицо как всегда великодушно при поражениях». Ко мне в ухо пришел Денис Лоу и сказал: «Гари, Ферги тебя слышит».

С того момента в течение 20 лет Алекс Фергюсон демонстративно проходил мимо меня в литовском аэропорте, албанских отелях... Он ни разу не посмотрел в мою сторону!»

К чести сэра Алекса Фергюсона, когда в дом Макаллистера пришла беда (в 2006-м от онкологии скончалась жена Гари), он нашел нужные слова.

«Это и есть сущность человека. Когда ты соревнуешься с ним, ты враг, но когда я пережил трагический опыт, кто первым позвонил мне? Алекс Фергюсон. Он был первым, кто позвонил. Он пригласил меня на тренировочную площадку в Каррингтоне и сказал: «Ты можешь приходить на тренировки в любой день. Ты можешь прийти на «Олд Траффорд» на любую игру».

«Первая открытка, которую я получил по почте, была от его жены. Когда ты соревнуешься с этим человеком, он сделает все, чтобы тебя победить. Но в Алексе Фергюсоне есть и мягкая сторона, и это то, чему я научился впоследствии. В течение 20 лет меня не существовало!»