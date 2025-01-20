⚡️ Анчелотти летом уходит из «Реала». Кто его заменит? Есть лишь один кандидат

Путь Карло Анчелотти в мадридском «Реале» подходит к концу.

В Испании уверены, что итальянец покинет команду в конце сезона – независимо от результатов.

При этом любопытно, что 65-летний тренер не планирует вешать пиджак на гвоздь. В его планах работа в другой лиге.

Возникает вопрос: Кто заменит Карло?

Фаворитом на вакантную должность по-прежнему остается наставник «Байера» Хаби Алонсо. Но есть небольшая загвоздка – его контракт с немецким клубом истекает только летом 2026-го.

Кроме того, летом Алонсо отказался возглавить «Ливерпуль». Одна из возможных причин – желание работать в «Реале». Но есть и версия, что он намерен продолжать развитие с «Байером».