Больше 1 млн💰за пост: стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в социальных сетях—зачем им вообще футбол?

В современном мире успех футболиста определяется не только на поле, но и по количеству рекламных контрактов и подписчиков в социальных сетях.

Стоимость поста в Инстаграме является одним из показателей успеха и медийности игрока.

Давайте посмотрим, кто из звезд футбола бьет рекорды в социальных сетях и больше всех берет за пост в 2025 году.

Криштиану Роналду возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменов и футболистов в Инстаграме. Криштиану и Лионель Месси — единственные футболисты, чьи посты стоят более 1 млн долларов.

Мохамед Салах вошел в десятку богатейших и стал единственным африканцем в списке.