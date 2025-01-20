Новые подробности развода Гвардиолы с женой: проблемы из-за нового контракта с «Сити», поругались в ресторане

Пеп Гвардиола и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения.

Решение об этом было принято в декабре 2024 года. Пара попросила ближайшее окружение не раскрывать прессе подробности.

Отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими. Уже после расставания их заметили вместе с одной из дочерей в театре в Барселоне.

Лорена Васкес из The Sun сообщала, что продление контракта с «горожанами» до 2027 года могло повлиять на отношения с Серрой.

Кроме этого, друг семьи отметил, что в семье Гвардиола был не единственным трудоголиком, ведь Кристина покинула Манчестер еще в 2019 году, чтобы лично руководить дизайнерским бизнесом в Барселоне. Это могло привести к «охлаждению» отношений.

Узнали о новых подробностях и испанские коллеги. Marca сообщила о ссоре супругов в любимом ресторане Пепа Bodega Sepúlveda в октябре 2024 года.