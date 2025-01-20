Помните Мамаду Сако? Бывший защитник «Ливерпуля» в 2024-м поехал играть в Грузию и построил успешный бизнес

Мамаду Сако — бывший защитник «ПСЖ», «Ливерпуля», «Кристал Пэлас», «Монпелье» и «Торпедо Кутаиси».

В 2024 году он сыграл лишь один матч за «Торпедо», Мамаду больше уделяет внимания своему бизнесу.

В ноябре 2024 года он открыл компанию Sakho & Co в Дубае, занимающуюся роскошной недвижимостью, дизайном интерьеров и консалтингом. Кроме этого, компания также специализируется на видеопродакшене.

Его бизнес имеет представительства в таких городах, как Париж, Марракеш, Сенегал и Дубай, а одним из самых больших предложений, с которыми они имели дело, является вилла за 9,6 млн фунтов в эксклюзивном дубайском районе Пальма Джумейра.