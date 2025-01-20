Он сделал это: спустя больше года Алаба снова на поле — футболисты поздравили австрийца🙌

Прошедший матч «Мадрида» с «Лас-Пальмасом» стал ярким не только благодаря победе «сливочных» на «Бернабеу» (4:1) и возвращению на первое место в Ла Лиге, но и благодаря выходу на поле Давида Алабы спустя больше года после травмы колена.

Защитник «Реала» вступил в игру на 76-й минуте матча, заменив Антонио Рюдигера. Алаба появился на поле впервые с 17 декабря 2023 года. Австриец получил разрыв крестообразной связки левого колена и сопутствующую травму мениска в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1) и перенес две операции.

Во время возвращения футболиста на поле ему аплодировал весь стадион, тренерский штаб и игроки. По окончании игры Алаба в социальных сетях поблагодарил всех, кто его поддерживал.

«За что вы боретесь? Что вы преодолеваете каждый день? Вы всегда пытаетесь увидеть свет, даже когда темно? Я пытался эти последние несколько дней, недель и месяцев. Я не могу вам передать, как сильно я скучал по этому чувству. Я скучал по выходу на поле, особенно дома, по помощи своим товарищам по команде и празднованию с нашими болельщиками! Спустя больше года я снова могу делать то, что люблю больше всего на свете. Это был долгий путь, но каждый день упорной работы стоил того! Спасибо моей семье, моим друзьям, моей команде и моему клубу, нашим болельщикам за то, что были со мной в это время, и спасибо Богу за то, что он дал мне веру и силу. Часто было нелегко, но сегодня вы привели меня сюда. Снова на поле, снова на мяче! И теперь все так, как должно быть! У нас еще многое впереди!», — написал Давид.

Футболисты поздравили Алабу в комментариях.

Тибо Куртуа: «Рад видеть, что ты вернулся, друг мой».

Лукас Васкес: «Что за игрок!».

Мануэль Нойер: «Боец!».

Иско: «Какая радость, мой друг!».

Лука Модрич: «🙌❤️».

Франк Рибери: «🤲💪😍».

Альваро Одриосола: «❤️».

Антонио Рюдигер: «С возвращением, Алабама!».

Тони Кроос: «Он вернулся!».

Вирджил Ван Дейк: «👏».

Джуд Беллингем: «Какое зрелище!».

Родриго: «😍😍😍».

Винисиус: «Да, сэр!!».

«Бавария»: «Рады снова видеть тебя на поле, Давид!».