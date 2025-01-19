😟 «Великий провал». Фанаты «МЮ» проклинают Онана и скучают по Де Хеа

Андре Онана снова провалил матч. Результативная ошибка камерунца привела к голу, ставшим победным для соперника «Манчестер Юнайтед».

Голкипер ожидаемо стал худшим игроком матча с «Брайтоном».

И, кажется, недовольство фанатов превзошло все границы.

💭 «Одна из самых больших ошибок, допущенных «Манчестер Юнайтед» в последние годы, – это замена Де Хеа на Онана!»

💭 «Мы не можем продолжать притворяться. Замена Де Хеа на Онана – великий провал».

💭 «Вы знаете, что Онана не женат? Это потому, что он ничего не может поймать, даже чувства».

💭 «Если бы Онана был папкой, он бы ничего не сохранил».

💭 «С Де Хеа все ясно. Но почему на скамейке сидит Алтай Байындыр?»

💭 «Онана за 2 года совершил все ошибки, которые Де Хеа сделал за 12 лет».